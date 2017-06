Con una homilía, familiares de exdiputados del Valle, conmemoraron aniversario 10 de su muerte

Misa para rendir la memoria de los 11 exdiputados del Valle en su décimo aniversario. Foto cortesía Asamblea del Valle.

En el recinto de la Asamblea departamental, se cumplió este medio día, una misa para honrar la memoria de los 11 exdiputados del Valle quienes en el año 2002 fueron sacados de dichas instalaciones por miembros de las Farc.

Este domingo cuando se cumplieron 10 años de su asesinato, momentos en que se encontraban privados de la libertad, sus familiares les rindieron tributo con una homilía encabezada por el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve. Acto seguido, algunos familiares recordaron a sus seres queridos con escritos y canciones.

En un comunicado conjunto dado a conocer por los hijos y familiares de cada uno de los exdiputados, estos expresaron:

“Hoy no es un día normal, no lo es para los familiares de los diputados asesinados, tampoco para el Valle del Cauca y menos para toda Colombia. No lo es, ya que hoy se cumplen 10 años de la brutal masacre de los 11 diputados, secuestrados un 11 de abril de 2002 por las FARC en este recinto de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Es por esto, que estamos todos reunidos en la Asamblea para exaltar, conmemorar, y perpetuar el nombre de estos grandes hombres que no sólo dejaron un gran vacío en el alma de cada uno de los familiares que está aquí presente, sino también por el profundo vacío que generaron en el tejido social y político de la democracia vallecaucana y porque no, también de la colombiana”.

En el escrito, también se hace referencia a cada esfuerzo realizado para lograr su liberación:

“Desde el comienzo hasta el fin, desde el comentario hasta la anécdota, los diputados héroes de Colombia siempre fueron ejemplo para todos los que los rodearon. Tanto es esto cierto, que nosotros sus familiares somos ejemplo de resiliencia. Ante un hecho tan doloroso, nunca desistimos y hasta el fin insistimos, rogamos y lideramos constantemente un acuerdo humanitario que nunca llegó, y no porque no fuera posible, sino porque el Gobierno de ese entonces no tuvo voluntad de negociar, no tuvo dignidad de entender que el conflicto era humano y que lo único que los podía salvar era el escenario de la ética y la moral, y no el de la política y la economía. Como lo dijo el diputado Héctor Fabio Arismendi Ospina, en ese entonces secuestrado: “Lo único que nos puede salvar es el amor y la solidaridad entre los hombres y una fe absoluta en Dios”.

La Universidad del Valle, hizo un reconocimiento a los exdiputados desaparecidos, entregando 11 cuadros con los rostros de cada una de las víctimas, al igual que la imagen de Sigifredo López, único sobreviviente y el subintendente de la Policía Carlos Alberto Cendales, asesinado al interior de la corporación el día del plagio.