Vargas Lleras dice que no quiso ofender pero reitera que las casas gratis son para los colombianos

Vicepresidente Germán Vargas Lleras / Foto Colprensa - Archivo

El vicepresidente Germán Vargas Lleras reiteró que las viviendas gratis en la zona de frontera con Venezuela son para los colombianos y no para los venezolanos, aunque aclaró que no quiso ser despectivo cuando usó la palabra ‘venecos’ en un pronunciamiento en Norte de Santander.

Esto luego de las críticas que hizo la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien calificó como “xenófobas” las declaraciones que desde Tibú realizó el vicepresidente de Colombia cuando manifestó que las viviendas gratuitas no eran para “venecos”.

“Es que no son para venezolanos, la ley de vivienda en Colombia fija unas prioridades y en ninguna parte autoriza que las viviendas gratis les sean entregadas a extranjeros“, afirmó Vargas Lleras. (Lea también: Canciller Holguín: no creo que Vargas Lleras haya querido ofender al pueblo venezolano)

Así mismo, consideró que el término “veneco” que él empleo no debe interpretarse como una apreciación despectiva, sino que en su criterio, hace referencia a un gentilicio.

“Imagínese que a mí me molestara que me digan cachaco o a la gente del Caribe le digan costeños, eso no debe dar lugar a ese tipo de interpretaciones“, expresó.

Por último, Vargas Lleras manifestó que el tema de la migración de venezolanos a Colombia debe tratarse de manera integral, entre otras, porque apuntó que la presencia de venezolanos está impactando en las condiciones de seguridad de las poblaciones receptoras.

Sobre esto destacó el caso particular de lo que se está registrando en Barranquilla, en donde han llegado más de 20.000 ciudadanos procedentes del vecino país. “Este problema es grave y debe tener unas soluciones integrales“, puntualizó.