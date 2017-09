Vargas Lleras fue increpado en una calle de Medellín cuando recogía firmas

Germán Vargas Lleras en Medellín/Foto cortesía campaña

Cuando caminaba por la calle Junín, del centro de Medellín, el precandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, fue increpado por un transeúnte que lo cuestionó por su participación en la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC.

En el video que circula por redes sociales, el hombre de quien no se conoce la identidad, le pregunta por qué no se levantó de la mesa de negociación y le advierte que no contará con los votos de Antioquia para las elecciones presidenciales del 2018.

🎥Germán Vargas Lleras fue increpado en una calle de Medellín cuando pretendía recoger firmas para su candidatura a la Presidencia. #RCNRadio pic.twitter.com/VTC1YCsDnx — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) September 22, 2017

El exvipresidente Germán Vargas Lleras, que estuvo en Medellín para adelantar la recolección de firmas que apoyen su candidatura a la presidencia, ignoró al acalorado ciudadano que se quedó con las ganas de que respondiera a sus interrogantes.