Varias actividades en Popayán en el día de la independencia de Colombia

Bajo el mensaje de Yo Izo La Bandera, la Alcaldía de Popayán, la Gobernación del Cauca, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, liderarán los actos de conmemoración de la independencia de Colombia, hoy 20 de julio en la capital del Cauca.

La programación para este día, iniciará a las 8:30 a.m. con una ofrenda floral en el Panteón de los Próceres, continuará a las 9:00 a.m. con un acto protocolario en el que se condecorará al equipo del mecanismo de monitoreo del proceso de paz en el Cauca y, para el disfrute de toda la familia, finalizará con el tradicional desfile militar que saldrá a las 10:30 a.m. desde la Iglesia de Santo Domingo.

Adicional a estas actividades, en horas de la tarde la Secretaría del Deporte y la Cultura de la Alcaldía de Popayán realizará el concierto ‘Popayán le canta a la paz’, que contará con la participación de agrupaciones musicales como A Blanco y Negro, Sentimiento y Pueblo, y Son Folklor que estarán en el escenario de 2:00 a 6:00 p.m. en el parque Francisco José de Caldas.