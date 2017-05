Vendaval genera afectación en iglesia y varias viviendas en el municipio de Campo de la Cruz

Foto: Cortesía Campo de la Cruz Electricaribe

En el municipio de campo de la cruz, en el sur del departamento del Atlántico, se registró un fuerte vendaval que dejó varias viviendas destechadas, al igual que la iglesia de la municipalidad, árboles caídos y redes eléctricas colapsadas.

” Nosotros vemos con preocupación que los comités de riegos no nos informaron de tomar precauciones por vendavales en esta zona, la iglesia esta toda afectada en el techo y gracias a Dios no hay personas heridas, es importante que las autoridades nos apoyen, ya que no solo fue la iglesia, hay varias viviendas con paredes derrumbadas y muchos arboles caídos “, dijo el párroco de la comunidad de Campo de la Cruz, Henry Iglesias

Personal de la empresa Electricaribe, manifestó que las subestaciones de Arroyo de Piedra, Ponedera, Manatí y Campo de la Cruz tuvieron interrupciones en el servicio debido al fenómeno natural que estuvo acompañado de fuertes lluvias con descargas eléctricas.

Debido al fenómeno natural las poblaciones aledañas como manatí, Candelaria, Suan, Santa Lucia, Ponedera y Puerto Giraldo resultaron afectadas en la prestación del servicio de energía.