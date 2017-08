Venezolanos denuncian trabas en permiso de permanencia en Colombia

Terminal de Transportes de Bogotá / Foto referencial de archivo RCN Radio

Varios venezolanos, quienes completan más de 15 días durmiendo en el suelo del bloque 5 del Terminal de Transportes, al occidente de Bogotá, manifiestan que tienen inconvenientes para tramitar el Permiso Especial de Permanencia para poder trabajar.

“Primero me dijeron que el documento se tramitaba del 26 de julio hacia adelante y luego que contando antes de esa fecha. Hay una traba ahí”, dijo Lino Díaz, un venezolano de 45 años.

Otra de las inquietudes la manifestó Javier Escalona, quien dijo que, “a mi me robaron cuando llegué a Cúcuta y perdí mi pasaporte, debido a eso no me dan la tarjeta de permanencia.

Aunque la mayoría de las personas tienen problemas, hay otros que sí lograron tramitar el documento para poder trabajar.

“Yo tengo todo al día, ahora estoy trabajando en Abastos, allí logro hacer entre 30 y 40 mil pesos por el día de trabajo”, dijo David, otro ciudadano que lleva 8 días durmiendo en el lugar.