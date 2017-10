Venezolanos duermen en las afueras del Terminal de Transportes

Una sábana es lo único que protege del frío de la noche a un grupo de venezolanos que llegó a Barranquilla en busca de un mejor futuro y que solo ha encontrado desolación.

Pasan sus días esperando ayuda de la comunidad, pues no consiguen trabajo, y durante las noches esperan que los locales cierren sus puertas para poder acomodarse en sus terrazas.

“Aquí tengo dos meses, estaba viviendo en otro lado pero lamentablemente por circunstancias ajenas a mi voluntad me ha tocado quedarme acá. Acá no hemos recibido ningún tipo de ayuda del Gobierno, ningún ente oficial nos ha venido a visitar acá en la zona del terminal. Por ahora hemos apelado al buen corazón del colombiano, unos nos abren la puerta, otros no”, dijo Nasario Vargas, venezolano

Para estos venezolanos buscar alimento, un techo e incluso darse un baño es difícil en una ciudad que no conocen.

“Nos toca a veces utilizar el baño dentro del terminal, nos cobran mil pesos por utilizar el baño, entonces es un poco engorroso, difícil la situación porque no tenemos empleo, no porque no queremos sino porque no tenemos documento de identidad colombiano, no tenemos permiso para laboral, entonces es un viacrucis estar acá”.

Son por lo menos 50 venezolanos los que duermen en las afueras del terminal que le presta servicios a Barranquilla.

Algunos se ganan el pan de cada día vendiendo diferentes productos en los alrededores del terminal de transportes.

“Vendiendo tinto, agua, lo que se pueda vender para poder comer algo, para poder pagar el arriendo, el pan de cada día, para podernos vestir y hacer todo, y dormir así, como se está durmiendo ahorita, porque imagínate la situación de nosotros en venezuela nos ha llevado a inmigrar, a estar aquí viviendo mal, durmiendo mal, teniendo nosotros allá nuestras comodidades como dormir… Hemos pedido ayuda y nos han estrechado la mano, tenemos un puesto que nos han dejado vender en el terminal”, contó Reinel Quica, venezolano.

Por la dramática situación que viven, varios han optado por delinquir, sin embargo, la mayoría prefiere seguir buscando empleo.

“Pero se nos ha dificultado un poco porque habemos mucho, algunos la han tomado mal por la situación y han querido hacer malas acciones y no somos todos, a veces nos señalan a todos y no todos tenemos el mismo corazón”, agregó Quica..

Hasta el momento, las autoridades migratorias no han realizado un censo de cuántos venezolanos pasan los días y noches en ese lugar.