Venezolanos residentes en Cartagena se unirán a marcha contra el gobierno del Presidente Maduro

Foto: AFP

La Plaza de Paz Cartagena, ubicada frente a la Torre del Reloj, concentrará a un grupo de venezolanos residentes en la ciudad, que protestarán contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Álvaro Vega, promotor de la movilización en la ciudad, la actividad hace parte de una marcha que a nivel mundial se realizará el próximo miércoles 19 de abril, donde venezolanos que se encuentran en diferentes países, elevará su voz de protesta contra las acciones y vulneraciones de derechos, que en su criterio se vienen registrado en su país.

“Vamos a levantar las voces para no más dictadura, que es la que se está viviendo en Venezuela, y en la cual los alimentos ya no se consiguen, las medicinas no se consiguen, los medios de comunicación están amordazados completamente. Estamos pidiendo unas elecciones generales donde se elijan nuevamente alcaldes, gobernadores y principalmente, presidenciales”, expresó.

Con el lema ‘No + Dictadura’ los ciudadanos nacidos en el vecino país y radicados en Cartagena, pedirán la destitución de los magistrados que actualmente asumen las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, así como la salida del poder del actual mandatario del país.

“Los golpes que le hicieron a los poderes, como el reciente a la Asamblea Nacional donde anularon todas sus funciones a través de un decreto del Tribunal Supremo, el cual quedó invalidado por la ilegalidad que cometieron. Estamos pidiendo que se nos restablezca el hilo constitucional, que regresen las elecciones, que liberen a los presos políticos y como icono de esos presos políticos, pedimos la liberación de Leopoldo López”, afirmó.

La marcha, convocada por la oposición y que a través de redes sociales se promueve con la etiqueta #19A, abarcará 26 puntos de la capital venezolana, en donde los manifestantes esperan llegar a las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Caracas.