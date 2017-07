Venezolanos residentes en Manizales protestan por Constituyente del Presidente Nicolás Maduro

Foto: RCN Radio

Con la interpretación del himno Nacional de Venezuela, un grupo de venezolanos residente en Manizales, se reunieron este domingo 30 de julio en la Plaza de Bolívar para expresar su inconformismo con la Constituyente del Presidente Maduro.

Poca fue la asistencia de venezolanos en la Plaza de Bolívar en Manizales, pero los pocos asistentes, elevaron su llamado en contra de la Asamblea Constituyente.

” Queremos generar conciencia también en Manizales porque mucha gente no cree lo que está pasando en Venezuela, y sí es grave. No más corrupción, no más muertes, por favor basta ya, reconozcan el clamor de un pueblo, lo que solicita un pueblo que cambie la situación en Venezuela” dijo la vocera de los venezolanos, Antonieta Tirado.

Igualmente agradecieron al gobierno de Colombia, la resolución a través de la cual les permite estar en nuestro país durante más tiempo, sin el cumplimiento de exigencias para permanecer aquí.

Aquí la entrevista completa: