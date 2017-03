Venezuela sino tiene Congreso de la República no se puede llamar democracia: Ministro Cristo

Foto: MinInterior

El ministro del interior Juan Fernando Cristo a propósito del momento por el que está atravesando Venezuela, señaló que “un país, una democracia, que no tiene congreso de la República, y no tiene libertad de expresión no se puede llamar democracia”.

El jefe de la cartera agregó que “hay que entender la difícil situación por la que está atravesando los venezolanos y por eso hay que tener una actitud comprensiva y ser capaces de ofrecer un lugar digno a los venezolanos que llegan a Colombia obviamente combatiendo la ilegalidad y combatiendo la inseguridad”.

El ministro Juan Fernando Cristo aseguró además “que el efecto de la paz debe reflejarse en la tranquilidad y seguridad de los colombianos, por eso hizo anuncios en materia de seguridad para Bucaramanga, su Área Metropolitana y el departamento de Santander”.

“Debemos aprovechar la tecnología para brindar la seguridad necesaria a los colombianos y más en un momento tan crucial como el que estamos viviendo, porque el efecto de la paz debe reflejarse en la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos”, dijo el jefe de la cartera política.

De 134 cámaras pasará a 841 cámaras de seguridad la ciudad de Bucaramanga, igualmente el Ministerio entregó 59 cámaras de video vigilancia para el Estadio Alfonso López con una inversión total de 3 mil 254 millones de pesos, con aportes del Ministerio del Interior por 2 mil 524 millones de pesos y por parte de la ciudad de Bucaramanga de 800 millones de pesos.

Durante el año 2016 empezaron a funcionar los sistemas de Cali, Cúcuta, Riohacha, Valledupar, Pasto, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Manizales y Quibdó. En el 2017 avanza la ejecución de los proyectos de Ibagué, Bucaramanga y su área metropolitana.

En total son doce las ciudades capitales que se benefician con la estrategia ‘Vive Seguro, Vive en Paz’ del Ministerio del Interior que tiene como meta la cobertura plena con cámaras de seguridad.