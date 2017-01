Vía pradomar en el municipio de Puerto Colombia bloqueada por fallas en el fluido eléctrico

Foto: Cortesía Exon Forbes

En el municipio de Puerto Colombia se encuentra bloqueada la vía Pradomar por falta de soluciones a la problemática de energía, a pesar de los diálogos con el personero Manuel Castro y el Presidente del concejo Veivis Gonzalez con la empresa Electricaribe, la comunidad pide soluciones definitivas.

” Nosotros llevamos 20 días con este problemas, contratistas de Electricaribe realizan mantenimiento de lavado de redes y a las dos horas se disparan las cañuelas, no necesitamos paños de agua tibia, es importante que arreglen la infraestructura completa. No es posible que no pueda arreglar eso, nos afecta el fuerte calor, la comida se nos daña, los electrodomésticos quemados nadie responde por ellos, necesitamos soluciones“, señaló Daniel Donado habitante del sector.

Al lugar del bloqueo llegaron el Presidente del Concejo de Puerto Colombia Veivis Gonzalez Rua y el personero Manuel Enrique Castro con el fin de conciliar con la comunidad de levantar el bloqueo y permitir que los funcionarios de Electricaribe realicen sus trabajos.

Las fallas en el servicio de energía también se presentan en la entrada del sector Solimar corregimiento de Salgar, cientos de turistas que visitan las playas de municipio de Puerto Colombia se han visto afectado por el cierre de las vías.