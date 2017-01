Víctimas del conflicto en Boyacá buscan realizar cabildo abierto

Foto/Referencial. Archivo RCN Radio.

Según Fabio Pinto, vocero y representante de las víctimas del conflicto armado en Boyacá, las políticas públicas relacionadas con el tema de víctimas, se están quedando cortas.

En tal sentido, se está programando la realización de un cabildo abierto donde se tenga presencia de los máximos dirigentes gubernamentales a nivel Boyacá, para analizar las acciones de seguimiento y veeduría acerca de la manera cómo se viene dando tratamiento a los programas establecidos para dicha población.

Uno de los aspectos que preocupan, según Fabio Pinto, tiene que ver con la vivienda, puesto que loa ministerios de Vivienda Ciudad y Territorio y el ministerio de Agricultura, enviaron unos recursos a Boyacá, pero lo enviaron con especificación de que era para mejoramiento de vivienda; no obstante, según lo asegura el vocero, la población víctima no cuenta con vivienda, por esa razón ese dinero prácticamente se perdió porque no había qué mejorar.

Fabio Pinto añadió que, en este departamento existe una falencia de más de 8 mil viviendas, situación que ya se informó en uno de los comités de Justicia Transicional; sin embargo no se hizo nada al respecto.

En Boyacá existen aproximadamente 28 mil víctimas de desplazamiento forzado; no obstante, en total son cerca de 34 mil víctimas del conflicto armado.