Víctimas del desplome del edificio en Blas de Lezo no quieren reintegro del alcalde de Cartagena

El reciente fallo de tutela que ordenó el reintegro del alcalde Manuel Vicente Duque, suspendido por la Procuraduría General de la Nación por tres meses, no cayó bien entre las víctimas y sobrevivientes del desplome Portal de Blas de lezo II, un episodio determinante en la medida cautelar contra el mandatario. Los afectados manifestaron que no han recibido atención necesaria y consideran que están mejor sin el funcionario.

Alberto José Ortega, sobreviviente a la tragedia, espera que nunca regrese “nunca, nunca. Estamos mejor así. Cuando ocurrió lo de los fallecidos Manolo dijo que los gastos fúnebres corren por cuenta de la alcaldía, pero eso no se vio reflejado con nada. A mi viejo lo enterramos por un hermana de él. No se ha visto nada, nada, nada hasta el momento de la alcaldía”.

Leidy Ortega, quien perdió a su padre en el desplome, también piensa lo mismo “yo pienso que él no debe volver. El mismo día que ocurrió la tragedia, el no se manifestó en nada. Llegó unas horitas y se iba, él es para que estuviera los tres días. Nada de eso ocurrió. De la Alcaldía no se han manifestado con nada”.

Jhoiner Chávez, otro sobreviviente, agregó que las promesas han quedado en el aire porque no han recibido nada, “yo como víctima, de la alcaldía no he recibido nada. Ni siquiera una llamada para preguntarme: ¿Jhoiner, cómo vas? ¿Cómo vas con tu situación?” Nada, no hay ninguna clase de seguimiento. Cuando estaba en la clínica, prometieron irnos a visitar, pero nunca fueron”.

Sin embargo, el director del Plan de Emergencia Social – PES, Javier Lora, desmintió las acusaciones de los afectados, y manifestó que fueron ingresados a la seguridad social, les fueron entregados mercados e iniciaron los trámites para otorgarles un empleo, pero reconoció que la entidad no puede darle recursos cada día.

“Afiliamos a las personas que no estaban en la seguridad social para que fueran atendidos, otras necesitaban mejorar su puntaje en el sisben y eso se hizo, otras manifestaron que le hicieran una atención preferencial a los niños por tema nutricional, otras manifestaron que querían trabajar y ya hay varios procesos de selección”, explicó el funcionario.

El director del PES se mostró sorprendido de los comentarios de las víctimas, y aseguró que tiene pruebas documentales y fotográficas que evidencian que han recibido beneficios.