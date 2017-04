Víctimas de Risaralda denuncian falta de atención del Estado

Población vulnerable de Risaralda denuncia que la Unidad para la Atención a las Víctimas y la Gobernación no están cumpliendo con la logística necesaria para que estas personas tengan participación en diferentes escenarios, situación que los estaría apartando de derechos que tienen por ley.

“No hay una correcta articulación entre la Gobernación de Risaralda y la Unidad para la Atención de las víctimas, no hay logística de nada, porque cuando nos citan para sesionar sobre las problemáticas de la población víctima y vulnerable no nos dan ni un tinto, nos toca sacar plata de donde no hay”, aseguró Nívelson Carabalí Loba, miembro de la Mesa Departamental y Municipal de Víctimas en Risaralda.

Precisó el líder que la situación pone en riesgo la aplicación de las políticas en favor de las víctimas y dificulta el cumplimiento de los Consejos de Justicia Transicional, máxima instancia en la garantía de sus derechos.