Viernes Santo día sin carro en Cúcuta

Desde las 7 .30 a.m hasta las 5. p.m no podrá circular ningún vehículo particular, ni motocicleta por el perímetro urbano de la ciudad.

Solamente podrán movilizarse taxis, buses, busetas y carros al servicio de las autoridades,ambulancias,servicios domiciliarios , carros fúnebres y vehículos conducido por discapacitados.

La Administración municipal, considera que la medida es la más apropiada para frenar la contaminación ambiental y congestión vehícular.

La Secretaría de tránsito ha señalado que solamente pueden movilizarse los vehículos particulares por el anillo vial (sectores occidente y oriente) y autopista a Cenabastos dentro del horario restringido.

La Central de Transporte de Cúcuta anunció que está preparada para recibir cada día de semana santa, entre 5 mil y 6 mil viajeros, incluido el Día Sin Carro.

Mientras que el sector hotelero, de restaurantes y la misma iglesia católica han criticado la medida, por no socializarse con anterioridad, por las pérdidas económicas a Cotelco y Acodres, igualmente por las dificultades que enfrentarán varios de los feligreses católicos para participar en las distintas litúrgicas previstas para el viernes santo.