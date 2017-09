Villavicencio abre puertas al Papa Francisco en su tercer día de visita a Colombia

Foto: Colprensa

Todo está listo para la llegada del Papa Francisco a Villavicencio este 8 de septiembre, en su tercer día de visita a Colombia. La lluvia no ha sido impedimento para que los fieles comiencen a congregarse en Catama.

El alcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa Rozo, dijo que el Papa llegará a las 8:00 am a la base de Apiay, luego en un carro particular se dirigirá a Catama donde a las 9:00 am empezará la misa campal. (Lea también: Así fue el segundo día del Papa Francisco en Colombia)

A las 12:00 pm almorzará en el Pueblito Llanero donde consumirá platos típicos de la región como ternera a la llanera. Descansará hasta las 3:00 de la tarde cuando iniciará la plegaria por las víctimas en el parque Las Malocas, para salir luego a realizar el recorrido en papamóvil entre COFREM y el parque Fundadores, donde sembrará el árbol de la paz y se despedirá de Villavicencio a las 6:00 pm. (Lea también: Papa Francisco a los jóvenes: ¡No le teman al futuro, atrévanse a soñar en grande!)

En medio de cada una de estas actividades el Papa Francisco beatificará a dos sacerdotes de Huila y Arauca: monseñor Jesús Emilio Jaramillo, oriundo de Arauca y el padre Pedro María Ramírez, de La Plata, Huila.

Así mismo bendecirá el Cristo de Bojayá, símbolo de las víctimas. Atenderá a una delegación de víctimas de la avalancha de Mocoa que el pasado 1 de abril, dejó 332 personas muertas.

Recibirá una carta de mano de las organizaciones sociales de la Mesa Social por la Paz que llegaron de Arauca, Casanare, Boyacá, Meta, Norte de Santander, Barranca Bermeja, Valle, Cauca, Cundinamarca, San José del Guaviare y Bogotá, según confirmó Olimpo Cárdenas, vocero de la mesa, quien agregó que la carta se la entregará Martín Santiago, director nacional del PNUD. Son 700 personas de 80 organizaciones sociales de todo el país.

También recibirá obsequios de un grupo de indígenas del Meta, quienes le entregarán al sumo pontífice un butaco, un bastón y un rosario realizado por personas de esta población en el Meta, donde viven cerca de 25.000 indígenas en 33 pueblos diferentes y que quieren ser visibilizados por una de las figuras más importantes que ha visitado el departamento.

Al cierre de su visita el Papa Francisco sembrará en el parque Los Fundadores de Villavicencio un árbol Guayacán, originario de la Orinoquia, acompañado de un grupo de niños de condiciones diversas.

La vía al Llano y la capital del Meta estará con restricción para vehículos particulares y motos, hasta este viernes a las 7:00 pm.