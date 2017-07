Visita del papa Francisco a Colombia no tiene precio: Vicepresidente de la República

Papa Francisco / Foto AFP

La alcaldesa de Lorica (Córdoba), Nancy Sofía Jattin, cuestionó los gastos excesivos que se darían con la visita del papa Francisco a Colombia. Así lo expuso a través de un comentario en Twitter que desató polémica y obligó a la mandataria a borrarlo.

Al respecto, el vicepresidente Óscar Naranjo, uno de los responsables de la logística de la llegada del Sumo Pontífice y que se encuentra de visita en Cartagena aseguró que la presencia del máximo representante de la Iglesia Católica al país “no tiene precio”.

Naranjo aseguró que el presupuesto destinado, que no supera los 10 millones de dólares, no es para atender al Papa Francisco, “la visita de su Santidad a Colombia no tiene precio, debo decir que el presupuesto que se ha apropiado no es para atender al papa, es para garantizar que 49 millones de colombianos podamos acercarnos de manera directa en las ciudades donde va a estar o, a través de una transmisión de televisión, que cubrirá este evento minuto a minuto”.

Esta es la quinta vez que el vicepresidente Naranjo regresa a Cartagena para supervisar cómo se prepara la ciudad para recibir al Papa Francisco, “venimos a impulsar acciones que le permitan a los ciudadanos garantías, no solo de seguridad, sino de transporte, de movilidad y de conectividad, de salud para que la ciudad esté habilitada”.

La polémica

En su cuenta de Twitter, la mandataria calificó como una vanidad la visita del papa Francisco a Colombia el próximo septiembre, dijo: “soy muy católica y creyente, me place la venida del Papa, pero tanta pobreza y tragedias y seguimos con las vanidades @JuanManSantos”, un comentario que causó una avalancha de comentarios a favor y en contra.

“En ningún momento he rechazado la visita del papa Francisco, por el contrario soy una de las primeras que va a viajar a la ciudad de Cartagena. Soy devota, soy catolica, soy creyente y creo que la venida del papa nos va aliviar los rencores, nos va ayudar con la paz”, aclaró Jattin.

Pero la mandataria sí cuestionó los gastos excesivos, “no estoy de acuerdo, obviamente, por los gastos excesivos que esto va a ocasionar. Hay mucha pobreza en Colombia, hay mucha hambre en el país, hay personas que no tienen una vivienda, que no tienen la oportunidad de tener una mejor vida”.