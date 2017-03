Visita de Gobernador de Norte de Santander a Caño Indio, deja al descubierto múltiples necesidades de ZVTN

El comandante Rafael, segundo al mando del frente 33 de las Farc en Norte de Santander, afirmó que el incumpliento del gobierno nacional en lo que respecta a la adecuación de las vías de acceso a la zona de concentración, la planta de tratamiento de agua potable, y la atención médica para los cientos de guerrilleros que están en la región, pone en duda la voluntad de paz del gobierno nacional.

El líder guerrillero, dijo que “en la zona de concentración hay niños enfermos y mujeres embarazadas que necesitan atención médica inmediata, que solo ha sido brindada por la ESE Regional Norte de Salud del municipio de Tibú con recursos propios ante la falta de contratos de FondoPaz”

Además sostuvo “Acá estamos en una grave crisis sanitaria, no tenemos agua, los baños no son limpiados, las vías no son aptas para el ingreso a la zona y sólo la construcción de los campamentos están en un treinta por ciento”

El comandante de las Farc, pidió al gobernador William Villamizar, mediar para que el gobierno nacional priorice en la zona veredal el tema de salud; “Tenemos cincuenta casos que necesitan atención inmediata; hay guerrilleros con problemas cardíacos, con problemas de próstata, niños sin vacunar y no podemos salir de la zona veredal, porque no se debe y no se puede”

Entre tanto el Gobernador de Norte de Santander William Villamizar, en diálogo con RCN Radio, se comprometió el mediar en esta situación, para obtener respuesta inmediata por parte del gobierno nacional e iniciar con estos procesos, los cuales ya deberían estar en marcha.

“Nosotros vamos a tratar de comunicarnos con el alto comisionado para la paz y el gerente de las zonas veredales para que expliquen estos retrasos; no es normal que esto se esté dando, ya debería estar bien adecuada esta área campamentaria”

Finalmente, los guerrilleros realizaron una petición especial al gobernador de Norte de Santander, para que facilite la instalación de una antena satélite para la comunicación en la zona de concentración, pues FondoPaz tampoco a suministrado este servicio.