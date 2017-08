Visita de Vicepresidente de EE.UU. es un reconocimiento a Colombia: Santos

Foto AFP

El Jefe de Estado que clausuró el segundo Congreso Empresarial Colombiano, realizado por la Andi en la capital de Bolívar, manifestó que la visita que este domingo realizará a la ciudad el Vicepresidente de los EE.UU., Mike Pence,“es un reconocimiento al país”.

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, dijo que esta primera visita a Colombia del alto funcionario del Gobierno de su homólogo Donald Trump, es el resultado del compromiso del país en la lucha contra las drogas y que él como Mandatario Nacional reafirmó en la visita que realizó a Washigton en mayo de este año.

“Él me llamó recién elegido y me dijo mire, Colombia para nosotros es muy importante y usted es la primera persona que yo llamó después de mi elección. Cuando estuve ahora en Washington, me dijo voy a ir a Colombia. Es el primer país que quiero visitar para que ustedes sepan que nuestro interés, el mío y el del gobierno con Colombia, sigue intacto y queremos es fortalecer esa relación para que no quepa ninguna duda”, dijo Santos.

El Vicepresidente de los EE.UU. llegará al aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena, después de las 3:00 pm, pero será a las 5 de la tarde del domingo 13 de agosto que se reunirá con el Presidente Santos en la Casa de Huéspedes Ilustres, donde pasarán revista a las relaciones bilaterales y por supuesto al apoyo del gobierno norteamericano a la iniciativa Paz Colombia.