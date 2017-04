Viviendas destechadas por fuertes vientos en zona rural de Achí, Bolívar

Foto: cortesía Eder Severiche.

Un ventarrón dejó varias viviendas destechadas en la población de Puerto Pety, vereda que hace parte del municipio de Achí, ubicado en el sur del departamento de Bolívar.

Según Edel Severiche, el fenómeno natural que se presentó el pasado fin de semana, además de arrancarle el techo de su vivienda, estuvo a punto de también de arrebatarle a su hijo menor de edad.

Relató que los “vientos huracanados” se presentaron en la noche cuando él, su esposa y su pequeño de dos años de edad, se encontraban descansando. Señaló que de un momento a otro, el fuerte aguacero que caía se fue intensificando, donde la brisa comenzó a golpear el techo, levantando las laminas de zinc, que en cuestión de segundos, quedó suspendido en el aire.

“Nos cogimos de un nylon que teníamos colgado de una de tirantas de la casa. Era muy fuerte lo que estaba sucediendo, el viento me levantaba a mi, yo me agarraba del nylon, lo templaba hacia abajo y el viento me jalaba hacia arriba, entonces nos tocó soltarlo para intentar salir de la casa. Cuando lo suelo, fue la fuerte brisa se llevó todo, la tiranta, el zinc y nos tocó salir corriendo”, expresó.

Este padre de familia teme que por las fuertes lluvias que se vienen registrando en el municipio de Achí, se presenten nuevas emergencias en la población, en donde a los afectados les ha tocado con sus propios medios, reparar sus viviendas. “Tememos que nuevamente se vaya a presentar un nuevo huracán y se nos lleve el resto. Con plata de nuestro mismo bolsillo, estamos reconstruyendo, compramos zinc y logramos poder nuevamente todo”, apuntó.

Los habitantes de esta comunidad del sur de Bolívar aseguran que no han recibido ayuda de ninguna autoridad para superar la emergencia, por lo que hacen un llamado a la Alcaldía de Achí y a las entidades competentes para que visiten la vereda y palpen las afectaciones que registran sus viviendas.