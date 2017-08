“Voy a aspirar al Senado de la República por Cambio Radical” Darío Vásquez Sánchez

Darío Vásquez dijo que por ahora solo se conoce de la aspiración al Senado de la República por este departamento de las actuales parlamentarias Martiza Martínez Aristizabal del partido de la U, Nora Tovar del Centro Democrático y de la suya que será con el aval del partido Cambio Radical.

El ex gobernador del Meta no solo ratificó su intensión de llegar al Congreso de la República si no que anunció que ya empezó a coordinar sus grupos de trabajo en los municipios del Meta y con amigos en otros departamentos de la Orinoquia.

Ratificó que su aspiración será por la fuertemente petición que le hizo el precandidato presidencial Germán Vargas Llera.

Vásquez Sánchez intentó reelegirse para la Gobernación del Meta en el 2015 y perdió con cerca de 60 mil votos.

Dijo que no entiende por qué el Concejo de Villavicencio o la Asamblea del Meta no ha citado a los congresistas de la región a rendir cuentas sobre sus ejecuciones o gestiones a favor o en beneficio de sus electores.

El ex gobernador dijo que pedía a todos los llaneros unirse a los candidatos propios a los que se les pueda pedir cuentas directamente y no a los foráneos que solo llegan a pedir votos y luego se desaparecen.