Yara Malo recibió 25 millones por un contrato con la Contraloría de Bogotá

Yara Malo, la hija del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, salpicado por el escándalo del cartel de la toga, recibió honorarios por un contrato en la Contraloría de Bogotá $25 millones de pesos.

De acuerdo con el contrato, el cual fue autorizado por el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, se trataba de adelantar una asesoría en la entidad de control fiscal. (Lea también: Corte aprobó norma que cierra la puerta al regreso del exmagistrado Malo)

El contrato tenía como finalidad “apoyar el proceso de vigilancia y control fiscal de la dirección de fiscalización del sector habitat y ambiente”, el cual fue suscrito el pasado 6 de junio con una ejecución de 150 días el cual finalizó el 8 de noviembre.

Cabe recordar que sobre el sonado escándalo del cartel de la toga, el sindicato “Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá”, denunció que en la entidad trabaja, José Leonardo Bustos el hijo de ex magistrado Leonidas Bustos, en la Secretaria de la Contraloría, Huertas señaló que aún no se conoce cómo llegó a la entidad y no se sabe qué actividades realiza, ya que los compañeros de oficina de Bustos indican según ella que no hace nada.

Además en su momento, la Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá denunció que Ximena Liliana Bustos hija del ex magistrado Leonidas Bustos, antes de salir de la entidad por el escándalo del cartel de la toga, suscribió un contrato de más de mil millones de pesos sobre electrodomésticos para la entidad.

Elementos que corresponden a neveras y televisores pantalla plana en todas las aéreas, los cuales están inutilizados y arrumados en varías oficinas según explicó el sindicato. (Denuncian nómina paralela y cartel de la toga en Contraloría de Bogotá)