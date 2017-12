Yolanda Pinto: “Alias HH no puede obtener beneficios de la JEP”

La directora nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Yolanda Pinto, en Antioquia/Foto RCN Radio

La viuda del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, se refirió al trato judicial que se le debe dar en Colombia al exjefe paramilitar alias HH. Desde Medellín, Yolanda Pinto, directora de la Unidad para la Víctimas, aseguró que el exparamilitar no puede obtener beneficios como el ingreso a la Justicia Especial para la Paz, debido a los crímenes de lesa humanidad que cometió, sobre todo en la región del Urabá.



Yolanda Pinto aseguró que cree profundamente en los alcances de la JEP, por lo que confía en que Hebert Veloza, alias HH, no obtendrá beneficios judiciales en el país, tras cumplir su pena de 8 años de cárcel en Estados Unidos. Las declaraciones de la viuda del exgobernador asesinado por las Farc se dan antes de HH comparezca ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.



La directora de la Unidad de Víctimas manifestó que “creo profundamente en la Justicia Especial para la Paz y en sus alcances, todas las personas que quepan en la JEP deben tener las condiciones y requisitos. Respecto a alias HH debe asumir la responsabilidad, quienes cometieron delitos de lesa humanidad no pueden acudir a este mecanismo, según le escuché al Ministro de Justicia“.



A las declaraciones de Yolanda Pinto se suman las de las víctimas del paramilitarismo en Urabá, quienes desde hace una semana, cuando HH regresó al país, exigen que en Colombia se aplique una pena ejemplar contra el ex jefe del Bloque Calima de las Autodefensas, a quien se acusa de cometer más de 11 mil crímenes, como homicidio, tortura, secuestro, desaparición forzada y barbarie.



Cabe recordar que alias HH permanece desde hace una semana en el patio de Justicia y Paz de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. En los próximos días, el ex jefe paramilitar comparecerá ante un juez de Medellín, además, se está a la espera de que Veloza manifieste su voluntad de colaborar con la justicia colombiana, para aclarar la desaparición y muerte de cientos de personas, sobre todo en la región de Urabá.