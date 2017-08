Contaminar humedales es el daño ambiental más recurrente en Bogotá

Cortesía secretaría de Ambiente

Las multas ambientales más recurrentes en Bogotá están asociadas a la contaminación de humedales propiciado por empresas o los mismos ciudadanos, según la Secretaría de Ambiente.

“Hemos impuesto infracciones por contaminar los humedales; hemos cerrado los vertimientos de varias empresas, entre ellas en el centro comercial Bima donde uno de sus restaurantes contaminaba desde años el humedal Torca Guaymaral al norte de la ciudad”, indicó Francisco Cruz Prada, Secretario de Ambiente de Bogotá.

A los humedales llegan escombros y personas queriendo habitarlos de forma ilegal, situaciones que representan daños graves al ambiente, indicó el funcionario.

Cruz indicó además que existen más infracciones ambientales que son multadas. Por ejemplo, la multinacional Petrobras tuvo que pagar cerca de 4 mil millones de pesos por contaminar el suelo y poner en riesgo a la comunidad, al no tener estándares

El funcionario reportó que entre 2016 y lo corrido de 2017 se ha recaudado más de 10 mil millones de pesos en sanciones ambientales.

“También hemos cerrado 17 fabricas de chimeneas que contaminaban el aire. No cumplían con las nomas ambientales. Además se han inmovilizad 1.500 vehículos entre motos, carros, SITP, Transmilenio, taxis que no cumplen con la norma de no contaminación del aire”, aseguró.

Por contaminación visual, las multas ascienden a mil millones de pesos, sobretodo a los constructores que ponen avisos sin autorización.