En lo corrido del año van más de 150 incendios forestales

Incendio forestal en Chita - Boyacá Fotos: Suministradas por la Defensa Civil

Gestión del Riesgo reportó que en lo corrido del año van 158 incendios forestales , de los cuales se han liquidado 154. Cundinamarca, Boyacá, Santander, los departamentos más afectados.

Hay 103 municipios damnificados por las miles de hectáreas consumidas por las llamas, según la entidad.

“Cerca de dos mil hombres del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres están trabajando en el control y liquidación de los incendios forestales que se encuentra activos en el territorio nacional y que según reporte de la Sala de Crisis Nacional están ubicados en: Antioquia, Bello; Cundinamarca, Tenjo y Boyacá, Chita”, sostuvo en un comunicado.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía, en “caso de observar un incendio forestal se debe informar a la autoridad competente; no se deben realizar ´quemas controladas´; no botar basuras en sitios no autorizados; no dejar vidrios que puedan generar incendios forestales”.