Estado podría desplazar a miles de campesinos con delimitación de páramos, advierten alcaldes

Foto referencial de archivo Colprensa

Por lo menos seis alcaldes de los municipios aledaños a los páramos Santurbán y Almorzadero en Santander y Norte de Santander, llegaron hasta el Congreso advirtiendo que, el Estado podría desplazar a miles de campesinos con las delimitaciones de estos ecosistemas.

“Somos netamente agropecuarios. ¿Qué vamos a hacer entonces los campesinos, si nos prohíben trabajar la tierra? Habrá desplazamiento masivo de campesinos hacia la capital norte- santandereana”, aseguró Fredy Orlando Quintero, Alcalde de Chitagá, ubicado en Norte de Santander.

Quintero contó en el debate de control político sobre páramos que se realizó en el Congreso que, incluso el Banco Agrario “ya ha cerrado créditos a los campesinos por las delimitaciones” lo que, según él, agrava aún más la situación.

Pidió además que se deroguen las leyes que impiden la minería, la agricultura y la ganadería en los páramos “para que nos den la oportunidad a los campesinos de seguir cultivando, con sentido de pertenencia como lo hemos venido haciendo”.

Carlos Romero, alcalde de Cerrito en Santander, señaló que el 76% de éste municipio pertenece al páramo del Almorzadero.

“Estamos convencidos que los páramos son riquezas y debe haber una convergencia entre el páramo y los humanos. Nuestro municipio basa su economía en el sistema agropecuario: papa, ajo, cebolla. De corazón les pedimos nos ayuden porque estamos muy preocupados porque no sabemos si nos van a desplazar”, afirmó.

Romero dice que los campesinos en el municipio están de acuerdo con las delimitaciones. Sin embargo, piden seguir trabajando.

Ana Dolores Solano, alcaldesa de Mutiscua en Norte de Santander, aseguró que más de 3.800 campesinos “se están viendo afectados con las delimitaciones porque no saben de qué van a vivir”.

“Nunca consultaron las delimitaciones de los páramos con las comunidades y ahora nos prohíben trabajar en nuestros territorios. Pido respeto por los campesinos, porque si nos desplazan no se qué va a pasar”, sostuvo.

¿Se abre la puerta a la minería ilegal en páramos?

Consuelo González, directora ejecutiva de la asociación de municipios del páramo de Santurbán, que cobija a seis municipios de la provincia Soto norte en Santander, señaló que las delimitaciones en estos ecosistemas “pueden abrir la puerta a la minería ilegal”.

“La delimitación que se hizo en Santurbán, se hizo desde el escritorio, desde los mapas sin saber de la realidad. En este páramo se ha hecho minería desde hace 500 años. No podemos hacer más, no queremos hacer más. Si no nos dan soluciones, se nos abre la puerta para la minería ilegal de oro porque el campesino piensa: el oro se saca o se saca”, comentó.

Hasta el Congreso llegaron también mineros de oro del páramo de Santurbán. Uno de ellos contó a RCN Radio que la minería ilegal es una opción para ellos; si el Gobierno no da las garantías para vivir de forma digna.

“Por ahora los campesinos están haciendo las mismas actividades y las corporaciones (Car) ya están haciendo visitas para hacer las zonificaciones y proceder según la ley”, dijo Ignacio Díaz alcalde de Suratá en Santander.

Los mineros y en general los campesinos esperan el fallo de la tutela que se interpuso ante la Corte Constitucional donde argumentan que se violan derechos fundamentales con la delimitación.