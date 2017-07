Experto alerta que temperatura en la Antártida aumentó en 3.5 grados

El glaciólogo Sebastián Marinsek explicó que la temperatura en la Antártida ha aumentado en tres grados y medio desde el año 1904, esto luego que un iceberg de unos 5.800 kilómetros cuadrados, el más grande de la historia, se desprendiera del segmento Larsen C en esa zona.

El experto señaló que para hacer esta medición cuentan con un termómetro que anteriormente era manual por lo que funcionaba de forma diferente a la actualidad, ya que ahora se hace digitalmente, “la temperatura se toma cada hora; este es un incremento considerable que en algunas barreras ocurrió por veranos muy cálidos” dijo.

Sin embargo, Marinsek aclaró que este hecho no tiene relación directa con el calentamiento global. “No se puede definir completamente si el desprendimiento de iceberg tiene que ver con cambio climático; es el procedimiento usual en el que un glaciar pierde masa, no es fácil determinar si esto se debe por el calentamiento global o no”.

Dijo además que este iceberg no es el más grande que se ha desprendido pero si es uno de los más grandes. “Antes de las imágenes satelitales era más difícil monitorearlos, pero este no es el más grande que se ha desprendido”.

Aseguró que este tipo de eventos son usuales, “se debe a un proceso natural de cómo se traslada el hielo en un glaciar de la zona alta donde cae la nieve a la parte más baja” aseguró.

Sostuvo que en el corto plazo no existen riesgos para la humanidad tras el desprendimiento del Iceberg, “a corto plazo no pasará nada; está flotando, no se derrita porque si hay un cuerpo de hielo que está por encima del nivel del mar no pasa nada; ese nivel no va a cambiar por que se derrita el hielo”.

En este sentido afirmó que no se puede apuntar en totalidad donde va a terminar el témpano, “ahora está a la deriva pero no se puede pronosticar, no sabemos dónde va a terminar, no sabemos si se va a desintegrar” dijo.