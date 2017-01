Experto internacional tacha de “ridículos”los argumentos para sacrificar peces en Bogotá

Foto cortesía Secretaría de Ambiente de Bogotá

Alejandro Soria, líder del gremio de acuaristas en México publicó un vídeo en el critica la forma en la que el Distrito sacrificó 40 peces marinos asiáticos en acuario de un centro comercial en Bogotá.

“Y los argumentos que alegan estos funcionarios son la protección de la salud pública y la preservación de los biotopos (hábitat) naturales ya que los desechos biológicos que producen los peces dañarían los biotopos silvestres. ¿En serio? esto es una situación totalmente ridícula. Por lo que he sabido, estas especies incautadas son costosas, traídas desde el sudeste asiático y no organismo silvestres autóctonos pero ellos no pierden el tiempo haciendo valoraciones taxonómicas”. indicó.

Soria quien asegura ser experto en el tema desde hace 20 años, hizo un llamado a las autoridades de medio ambiente en Colombia para aclarar la norma con el manejo y la tenencia de peces de especies marinas.