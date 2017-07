ICA extiende cuarentena por fiebre aftosa en Arauca hasta el 25 de julio

Foto: Archivo RCN Radio.

Luego del foco de fiebre aftosa que se presentó en el municipio de Tame, Arauca motivo por el cual se declaró en cuarentena la zona, el director del Instituto Agropecuario (ICA), Luis Humberto Martínez, reveló que aunque en primera instancia se pensaba levantar esta medida tras las más de 3.500 pruebas que se realizaron y dieron negativas, la cuarentena se mantendrá vigente hasta el próximo 25 de julio.

Sin embargo, aunque en Paz de Ariporo, Casanare se levantó esta medida en los demás municipios seguirá rigiendo para tener la certeza de haber erradicado este foco.

“Seguimos evaluando esta situación no solamente en Arauca, sino en los dos municipios de Casanare, yo creo que hemos avanzado de manera significativa, son más de 3.500 animales a los que les hemos hecho pruebas en la zona de influencia donde se presentó el foco y hasta ahora todos los resultados han sido negativos a fiebre aftosa, pero no podemos bajar la guardia” agregó Martinez.

El funcionario hizo un llamado a los ganaderos a no bajar la guardia pese a que los resultados de erradicación del virus han sido positivos, y agregó que se espera antes de 3 meses declarar nuevamente al país libre de aftosa.

“Estamos viendo la conveniencia o no de levantar la restricción en todo el departamento, la idea es concentrarnos en el municipio de Tame con esa cuarentena, pero no queremos correr, queremos ir paso a paso para poderle reportar a la OIM que no tenemos presencia de la enfermedad y nos puedan levantar la suspensión“, puntualizó.