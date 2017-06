Siembran centenares de árboles para compensar la contaminación de 2 mil vehículos cada año

Foto RCN Radio

Por Carolay Morales

RCN Radio acompañó en una caminata de dos horas a campesinos, estudiantes, profesores y directivos de la Universidad del Bosque a sembrar 720 árboles nativos en la vereda Azafranal en Silvania, Cundinamarca.

El recorrido, en algunas partes lleno de lodo, piedras, pero también de sonidos únicos de pájaros y del aire puro que se respira, fue el preámbulo de lo que sería esta siembra masiva de robles, guayacán, mangles, arrayán, especies nativas de árboles.

“No todo el camino está vuelto… lodo, pero sí hay pedazos que están un poco empantanados. Luego les daremos las indicaciones de cómo sembrar los arbolitos”, dijo uno de los organizadores de la Universidad del Bosque en Bogotá que lideró la actividad.

Efrén Patiño, habitante de la zona y quien hizo parte de la siembra, aseguró que esto les ayudará a mantener las fuentes de agua fundamentales para los que habitan las veredas aledañas.

Para algunos como María Hernández, funcionaria de la universidad, la siembra es solo un pretexto para salir del caos y la contaminación de Bogotá.

“Me siento más tranquila, plena. Me gusta mucho la naturaleza aunque no fue fácil llegar hasta acá. Me caí en el lodo varias veces”, comentó.

Pensar diferente la vida, los problemas, mejorar las relaciones, volvernos más empáticos y tranquilos son las sensaciones que quedan luego de tener contacto con la naturaleza, según Kenneth Ochoa, director del Programa de Ingeniería Ambiental de la universidad.

“Está comprobado que tener habitual contacto con la naturaleza nos hace pensar diferente, incluso genera nuevas ideas. Además de los beneficios de sentir calma…”, indicó.

El objetivo es sembrar 3.000 mil árboles este año en las montañas deforestadas de Silvania en Cundinamarca porque según Ochoa, esto ayudaría a compensar la contaminación que producen dos mil vehículos cada año en Colombia.