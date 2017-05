En 2030 Colombia no tendrán dónde almacenar el 80% de sus basuras

Foto: RCN Radio

Se estima que en 13 años, las zonas rurales y urbanas, que en las principales ciudades ascenderá a 100 mil habitantes, producirá más de 18 millones de toneladas de basuras anualmente y el 80% de estas, no tendrán un lugar donde almacenarse, según el Gobierno.

En la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes 2016) estimó que, si no se hace un cambio en el uso de los residuos sólidos, el país no tendrá dónde ubicar 14 millones de toneladas de basura cada año.

“Si se continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de ciudades del país y una alta generación de emisiones de Gases Efecto Invernadero (las basuras producen metano, uno de los gases más rápido produce el efecto de calentamiento global)”, según cálculos del Conpes.

Sandra Bautista, ingeniera química con maestría en Medio Ambiente y Desarrollo aseguró que, por ahora, el relleno sanitario ” es la mejor opción aunque no la única a la hora de tratar las basuras en las ciudades”.

“Colombia tiene un gran potencial para el aprovechamiento de residuos orgánicos. El 70% de las basuras en el país son orgánicas. Con estas se puede hacer un aprovechamiento energético, por ejemplo con: biogas o bio-abono”, explicó Bautista quien también es profesora de la universidad Central.

Señaló que, en ciudades del mundo como Japón, Francia y en Perú, en ésta última se están haciendo ensayos, se queman las basuras con un proceso técnico especial que generan menos gases efecto invernadero, en este caso, dióxido de carbono.

La incineración de basuras podría servir para generar energía, lo cual puede aprovecharse, según las necesidades de una comunidad.

“Hace 15 años, el problema era que los botaderos estaban a cielo abierto. Colombia no pensó más allá y solo hasta ahora, con el Conpes de 2016, se pensó en cambiar la manera de percibir las basuras”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que el país debe visualizar el reciclaje como una necesidad y no como “una moda”.

“Quisiera ser optimista, pero los avances son muy lentos. Solo Bogotá, con Doña Juana, no sabe a dónde irán a parar las basuras. No tenemos claro a dónde las vamos a depositar. Si eso pasa con la capital del país, no quiero imaginar qué pasará con las demás ciudades de Colombia”, afirmó.