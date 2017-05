Si Uber y otras plataformas quieren operar como transporte público deben cumplir la ley: ViceTransporte

Foto Colprensa - Juan Páez





El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, aseguró que los vehículos particulares no pueden ser utilizados para prestar servicios públicos y que empresas como Uber deben acogerse a las leyes colombianas.

“La ley 337 de 1996 establece que para prestara un servicio público de trasporte individual en Colombia debe realizarse a través de un vehículo autorizado y una empresa legalmente habilitada (…) Esa ley que lleva varios años en el país no da siquiera lugar a interpretación, es clara” dijo Maya en entrevista con RCN Radio.

Asimismo sostuvo: ” y en ese sentido el gremio de taxistas en el día de hoy lo que está haciendo es solicitando que las diferentes autoridades locales que son las primeras autoridades de tránsito y de policía en sus respectivas jurisdicciones atiendan esa inquietud en el sentido de que salgan ellos a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra la ilegalidad”.

De igual forma, hizo énfasis en que el transporte público ha sido catalogado en Colombia como de orden esencial regulado por el Estado y por ello ninguna persona puede comprar un carro particular, una moto o una bicicleta para utilizarlos como servicio público.

“Aquí la discusión no es que se use la tecnología, por supuesto consideramos que se use la tecnología, porque eso le da confianza al usuario y da la posibilidad de mejorar la prestación del servicio (…)

El viceministro recordó que hace menos de tres semanas la comisión sexta de la Cámara de Representantes hundió un proyecto de ley que pretendía legalizar a Uber.

También manifestó: “La única forma en que cualquier persona compre en Colombia un bus particular y empiece a recoger pasajeros por todas las rutas independientemente de que este afiliado a una empresa de transporte es modificando la ley”