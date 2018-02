Senador Álvaro Ashton fue extorsionado por paramilitares: Defensa

Álvaro Ashton / Foto Colprensa

En la mañana de este jueves la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recibió la declaración del expresidente Cesar Gaviria y el senador Horacio Serpa dentro de la investigación que se adelanta en contra del congresista Álvaro Ashton por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

El senador liberal es investigado por sus presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC. Ashton haría buscado apoyo político para su llegada al Congreso. Sin embargo, en una carta entregada al alto tribunal como prueba, el senador asegura que fue extorsionado por ese grupo armado ilegal.

“Le exigían $100 millones o si no los vinculaban con la actividad de las AUC en el Atlántico, en el Bloque Norte, y él hizo las denuncias correspondientes (…) Sin embargo, formular la denuncia hoy en día, parece como si hubiera sido una reversión y un castigo”, señaló el abogado Isnardo Gómez, quien defiende al senador.

La investigación busca esclarecer la polémica votación contra la ley de Justicia y Paz en el Congreso. Frente a esto, el senador Horacio Serpa aseguró que no le constaban las supuestas irregularidades en esas sesiones legislativas: “Yo en esa época no era congresista, era candidato presidencial, por lo cual no estuve en esa votación”.

“Yo lo conocía, él cumplía con sus deberes yo tengo magnifica opinión de Álvaro Ashton, para mí siempre ha sido un bien ciudadano y político”, añadió el senador liberal.

En el expediente se encuentran consignadas las declaraciones de los exparamilitares Mario Rafael Marenco, Édgar Ignacio Fierro, ‘Don Antonio’ y José del Carmen Gélvez, ‘El Canoso’.

Por este caso, el senador se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Igualmente, tiene otras dos investigaciones en la Corte: una por su presunta responsabilidad en el denominado ‘cartel de la toga’ y por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.