“A mí me extorsionaron, yo no tengo la culpa”, reiteró Musa Besaile

Musa Besaile / Foto Colprensa

Inició la segunda etapa de versión libre ante un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del senador Musa Besaile, por el escándalo del cartel de la toga. (Lea aquí: Así operaba el cartel de la toga)

El congresista Besaile manifestó que él no puede tener la culpa del pago de $2.000 millones que hizo en su momento al exfiscal Luis Gustavo Moreno para frenar una orden de captura en su contra por parapolítica porque “fui víctima de una extorsión”. (Lea más en: ¿Cómo combatir el cartel de la toga?)

“Lo mío fue una extorsión y es como cuando a una persona la secuestran y el culpable no puede ser la persona secuestrada, a mí me extorsionaron, yo no tengo la culpa”, sostuvo Musa.

Además Besaile indicó que la versión libre ante la Corte se va a centrar en una conversación que se habría presentado entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinilla, quien, al parecer, estaba en alto estado de embriaguez.

“Un comentario, una conversación de una persona en embriaguez, se trata del señor Pinilla que estaba hablando con Alejandro Lyons”, puntualizó Besaile.

Entretanto se espera que Besaile entregue en esa declaración una lista de varios congresistas que, al parecer, también fueron víctimas de extorsión.