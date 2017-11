Senadores discuten la Reforma Política. Foto: Colprensa.

Un grupo de más de 40 senadores de diferentes partidos se está moviendo para hundir la reforma política en la plenaria del Senado.

Congresistas liberales, de la U, de Cambio Radical y del Partido Conservador suscribieron una carta en la que afirman que la iniciativa no aborda temas de fondo, no es a largo plazo y no recoge el espíritu de los acuerdos de La Habana, razones por las cuales es necesario archivarla.

El senador Mauricio Lizcano afirmó que “lo único que trae esta reforma es transfuguismo y coalición de partidos, es decir, no resuelve los problemas de la política en Colombia y por eso preferimos que se hunda y se construya una verdadera reforma que resuelta los problemas de los colombianos”.

La bancada conservadora tomó la decisión de no respaldar la reforma política tras considerar que su propósito inicial se desdibujó.

El senador Juan Diego Gómez, vocero de la colectividad, aseguró que “la bancada del Partido Conservador decidió solicitar el archivo del proyecto de reforma política, toda vez que no es la reforma que se quería, no es una reforma estructural y pone en riesgo los avances que se han hecho en materia electoral”.

Son 17 senadores conservadores, 8 de Cambio Radical, alrededor de 9 del Partido de la U, más 10 liberales, para un total de 44, los que se han mostrado en oposición a la reforma política. Eso sin contar la votación en contra que pueda aportar el Centro Democrático.

Con esta determinación, ese acto legislativo se quedaría sin el apoyo necesario para que pueda ser aprobado en último debate en la plenaria del Senado.