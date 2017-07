Abecé del impuesto a las bolsas plásticas

Foto: Ingimage

La Dian realizó un abecé sobre el impuesto a las bolsas plástica que desde hoy comienza a regir en el país.

Este tributo fue uno de los incluidos en la Reforma Tributaria Estructural que entró en vigencia desde el pasado primero de enero.

La norma señala que “para el año 2017 se pagarán $20 por cada bolsa plástica”.

Indica que “el valor se incrementará en $10 por cada año hasta el 2020, en el cual se pagará $50 por cada bolsa plástica”.

Sin embargo, la entidad se hizo una serie de preguntas sobre el inicio del cobro de este impuesto.

Como por ejemplo, ¿cualquier entrega de bolsas plásticas genera el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas?

No, no cualquier entrega de bolsas plásticas genera el impuesto. Únicamente se genera respecto de las bolsas plásticas que se entregan con la finalidad de cargar o llevar productos vendidos por los establecimientos comerciales que las suministran.

¿Cuáles bolsas plásticas no generan el Impuesto?:

1. Aquellas que no son entregadas con la finalidad de cargar o llevar productos adquiridos en el establecimiento que las suministra.

2. Las que sean utilizadas como material de empaque de los productos pre-empacados. Como por ejemplo, aquellas para depositar las frutas en los supermercados

3. Las biodegradables certificadas como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible, con base en la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional.

4. Las bolsas reutilizables, que conforme a la reglamentación del Gobierno Nacional posean unas características técnicas y mecánicas que permiten ser usadas varias veces, sin que para ello requieran procesos de transformación.

¿Cómo se liquida el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas?

La Ley 1819 (Reforma Tributaria) estableció que para el año 2017 se pagarán $20 por cada bolsa plástica. El valor se incrementará en $10 por cada año hasta el año 2020, en el cual se pagará $50 por cada bolsa plástica. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización anual de la tarifa en un porcentaje equivalente a la variación del índice de precios al consumidor certificado por el Dane.

En la factura de compra o documento equivalente que expida el comerciante o vendedor con ocasión de la venta de bienes, deberá constar expresamente el número de bolsas y el valor del impuesto causado.

¿Quién es responsable del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas?

Están obligados a pagar este impuesto los responsables del IVA pertenecientes al régimen común, como por ejemplo los grandes supermercados, grandes superficies, almacenes de comercio de prendas de vestir, calzado, entre otros.

Los responsables del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas están obligados a cobrarlo y recaudarlo, así como a pagarlo con la presentación de la correspondiente declaración tributaria.

El vendedor, perteneciente al régimen simplificado del IVA, no está obligado a cobrar y declarar este impuesto, ejemplo: el tendero de barrio con ingresos anuales de $104 millones (3.500 UVT) no deberá cobrarlo en su establecimiento pese a que entregue bolsas plásticas con la finalidad señalada en el artículo 512-15 del E.T.

¿Qué formulario se debe emplear para declarar el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas?

La Dian dispuso el Formulario No. 310 para la presentación de la declaración del Impuesto Nacional al Consumo correspondiente al año 2017. En las casillas 40 a 49 se determina y liquida el impuesto, el cual se debe sumar a la casilla 50.