Abogada afrodescendiente denuncia discriminación racial de un fiscal en juzgados de Paloquemao

La abogada afrodescendiente Kimberly Pomare denunció ante la Fiscalía General y ante el Consejo Superior de la Judicatura al Fiscal Henry Castellanos por un hecho en el que el funcionario de la Fiscalía habría insultado a la jurista por su color de piel en medio de una discusión en la Unidad de Reacción Inmediata URI de Paloquemao.

Según la abogada, el altercado se generó sobre el mediodía del 12 de julio cuando encontraba realizando un trámite en dicha unidad, tiempo en el que los funcionarios están almorzando y no atienden, por lo que el fiscal denunciado se alteró y ordenó retirar a la mujer de forma poco amable.

“Me encontraba en la URI de Paloquemao tramitando un proceso que adelanto como abogada y cuando me disponía a buscar el despacho de la Fiscalía, éste funcionario me habló de forma grosera pero al momento en el que salía de la URI me dijo “negra fea, váyase negra asquerosa”. En ese momento yo le lancé un termo que tenía en la mano como reacción a sus improperios en mi contra”, explicó.

Por lo ocurrido, la abogada Kimberly Pomare interpuso denuncia penal por el delito de discriminación racial en contra del funcionario de la Fiscalía, al igual que elevó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura a fin de que esa corporación indague por el incidente.

Finalmente la jurista aseguró que solicitará apoyo de organizaciones nacionales que defienden los derechos a miembros afrodescendientes en Colombia, a fin de lograr una sanción por la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que tras vivir 9 años en Bogotá, ésta es la segunda vez en la que es discriminada por su color de piel.