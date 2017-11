Abogado Jaime Lombana califica de calumnias las afirmaciones de Armando Benedetti en su contra

Jaime Lombana, abogado. Foto: Colprensa

El abogado Jaime Lombana se pronunció en relación a las declaraciones que en su contra hizo el senador Armando Benedetti, y calificó como la consecuencia de las denuncias por corrupción que ha realizado contra el senador.

Inicialmente el abogado Lombana indica que las expresiones de Armando Benedetti son “falsas, inventos e infamias para defenderse” dice.

En ese sentido aclaró: “Denuncié al Senador Benedetti por tráfico de influencias en el tema de Sinergi, porque tengo las pruebas que me permiten concluir que es autor de ese delito, a favor de sus socios políticos, y de su propia elección” explica.

De igual forma, señala que “nunca he representado jurídicamente a Fasecolda ni conozco a nadie en esa empresa, tampoco he sido requerido en ningún aeropuerto internacional por caso penal alguno, o se me ha solicitado colaborar con la DEA, las afirmaciones del senador Benedetti no son más que calumnias” expresa en apartes de un comunicado.

Finalmente Lombana aseguró que continuará denunciando los hechos de corrupción en los cuales considera, que están involucrados el senador Armando Benedetti y su familia.

A continuación el comunicado del abogado Jaime Lombana al respecto.

BOGOTA. 16 DE NOV 2017.

COMUNICADO DE PRENSA DEL ABOGADO JAIME LOMBANA ANTE LAS FALSAS AFIRMACIONES DEL SENADOR ARMANDO BENEDETTI:

HE VENIDO DENUNCIANDO ACTOS DE PROFUNDA CORRUPCION DEL SENADOR BENEDETTI Y DE SU FAMILIA, A LO QUE EL SENADOR RESPONDE CON FALSEDADES, INVENTOS E INFAMIAS QUE SOLO MERECEN ESTAS CORTAS LINEAS.

COMO PERSONA RESPETUOSA DE LA LEY, NUNCA HE SIDO MULTADO POR EL FBI, TAMPOCO INTERROGADO EN NINGUN AEROPUERTO, NI EN PARTE ALGUNA. TAMPOCO HE SIDO, NI SOY COLABORADOR DE LA DEA, COMO MENTIROSAMENTE LO AFIRMÓ BENEDETTI EN UN ACTO DESESPERADO DE DEFENSA. RESPETO PROFUNDAMENTE LAS AUTORIDADES DE TODOS LOS PAISES, Y CENSURO QUE BENEDETTI ABUSE Y TAMBIÉN MIENTA SOBRE JURISDICCIONES EXTRANJERAS.

NUNCA HE SIDO ABOGADO DE FASECOLDA, NO TENGO RELACIÓN PROFESIONAL, MENOS PERSONAL CON NADIE DE FASECOLDA. DENUNCIÉ AL SENADOR BENEDETTI, POR TRAFICO DE INFLUENCIAS EN EL TEMA DE SINERGI, PORQUE TENGO LAS PRUEBAS QUE ME PERMITEN CONCLUIR QUE ES AUTOR DE ESE DELITO, A FAVOR DE SUS SOCIOS POLITICOS, Y DE SU PROPIA ELECCIÓN.

CENSURO, QUE BENEDETTI, PARA DEFENDERSE DE LAS GRAVES INVESTIGACIONES DE CORRUPCIÓN DE LA FISCALIA GENERAL, ACUDA A LA CALUMNIA, Y LA INFAMIA EN CONTRA DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Y DE MI HONRA.

NO ME DETENDRÉ EN MIS DENUNCIAS, Y SEGUIRE AYUDANDO PARA QUE COLOMBIA SE SACUDA DE LA GRAN CORRUPCIÓN QUE ENCABEZA ARMANDO BENEDETTI Y OTROS ACTORES DE LA POLITICA NACIONAL.

JAIME LOMBANA VILLALBA

C.C 79.157.086 DE BOGOTA

T.P 49479 DEL C.S.J.