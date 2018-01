Abren investigación penal tras revelación de abuso sexual a Claudia Morales

Imagen tomada de un video publicado por @ClaMoralesM en su cuenta de twitter.



La Fiscalía General de la Nación inició investigación penal con base en fuentes abiertas por les hechos que dio a conocer la periodista Claudia Morales en su columna de opinión del pasado viernes 19 de enero.

(Lea también: Claudia Morales defiende el derecho de mujeres abusadas a guardar silencio)

“En ejercicio de sus deberes legales la Fiscalía ha iniciado investigación penal con base en fuentes abiertas por lo hechos que publicamente hizo saber una periodista(Claudia Morales) en su columna de opinión, la investigación fue asignada a la Unidad de Delitos Sexuales de la seccional Bogotá”. señala el ente acusador.

Morales indicó que los hechos se registraron cuando iniciaba su carrera. Narra que se encontraba en un hotel y que su jefe la amedrantó en la habitación y terminó abusando sexualmente de ella.

Dice que renunció a su trabajo pero no presentó una denuncia formal porque se trataba de un hombre relevante en la vida nacional y tenía miedo de lo que pudiera hacerle. “Hoy, con 44 años, reviso el momento que tengo grabado como una foto y no me arrepiento de haber guardado silencio”.

La periodista defiende el derecho de las mujeres que optan por guardar silencio ante estos casos de abuso sexual por las diferencias culturales que tiene cada uno y que a muchos seres abusados los llena de vergüenza y temor.