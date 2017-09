Abuchean a Sofía Gaviria por pedirle a los liberales desmarcarse del santismo

Congreso del Partido Liberal. Foto: RCN Radio

La senadora del partido Liberal Sofía Gaviria habló en el congreso del liberalismo sobre la necesidad de que la colectividad se independice del gobierno Santos y asuma una actitud crítica frente a varios de sus postulados.

La congresista, quien fue abucheada por algunos asistentes al evento, pidió incluir de nuevo a Viviane Morales como precandidata.

“Quiero que este congreso invite con un fuerte aplauso a que Viviane Morales se presente a las elecciones”, señaló.

“Yo los invito a que este congreso se emancipe del Gobierno Nacional, que tengamos una candidatura que represente a los liberales y no a un gobierno santista, que no es liberal”, manifestó. (Lea acá: Viviane Morales no asistirá al congreso y se aleja más del liberalismo)

Pero a renglón seguido, algunos asistentes al congreso la chiflaron y protestaron por las palabras de Sofía Gaviria. Muchos la catalogaron de uribista, y hasta le enviaban saludos del exprocurador Alejandro Ordóñez.