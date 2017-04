Advierten problemas para prescribir medicamentos y demoras a través de Mipres

Foto referencial de Ingimage

Tras la entrada en vigencia de la ley estatutaria de salud, organizaciones de pacientes así como los mismos médicos advierten de problemas que continúan presentándose con la nueva plataforma para prescribir (Mipres).

De acuerdo con Jorge Enciso, presidente de la Coalición Sindicatos Médicos, diligenciar los trámites que exige la plataforma demora mínimo 12 minutos por cada procedimiento, lo que dificulta el desarrollo de las consultas médicas.

“Muchas veces los pacientes necesitan más de un medicamento, y fuera de eso tenemos que hacer una consulta en 20 minutos, si el paciente llegara a necesitar más de dos medicamentos no se podría hacer la consulta completa“, dijo.

Enciso señaló además que en algunos casos se están presentando casos en los que los procedimientos requeridos no se pueden prescribir porque no están en la plataforma. “Hay muchos medicamentos que utilizamos para determinadas patologías pero que no han sido aprobadas por el Invima para eso“, explicó.

Por su parte, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, advirtió barreras de acceso para los usuarios del sistema de salud debido a las complicaciones de funcionamiento del sistema. “Las EPS no están cumpliendo con los tiempos de respuesta para dar el servicio“, dijo.

Silva agregó que también se han presentado casos donde las IPS no entregan los medicamentos o procedimientos que están con el visto bueno de las EPS. La organización Pacientes Colombia recibió en el mes de marzo más de mil 600 llamadas de quejas de pacientes con este problema.