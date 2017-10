Advierten que está en riesgo implementación por demoras en trámite de leyes

Foto: (Colprensa-Alvaro Tavera).

En el Congreso hay preocupación por las demoras que ha habido en el trámite de las leyes presentadas a través del mecanismo Fast Track. (Lea acá: Gobierno fija como prioridad legislativa el trámite de las leyes de paz)

El representante Hernán Penagos, ponente de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, advirtió que los tiempos se están acabando para sacar adelante este proyecto y otros relacionados con la implementación del acuerdo.

“Los tiempos se están ajustando para aprobar los proyectos de implementación, faltan temas como la ley estatutaria de la jurisdicción especial de paz, la reforma política, las circunscripciones especiales de paz y el proyecto de reforma rural que aún ni siquiera ha sido radicado”, señaló.

“Sí se me hace que hay que correr un poco más, tratar de apurar el debate parlamentario y citar al Congreso de tal manera que los plazos puedan cumplirse porque de lo contrario la implementación se va viendo en riesgo”, añadió.

Pidió al Gobierno y a las mayorías acelerar el trámite de las iniciativas, para evitar que la implementación del acuerdo tenga que hacerse por el procedimiento ordinario.

“A mí se me hace que ya no es tan sencillo y tendrá el Gobierno que emplearse a fondo para poder hacer valer sus mayorías de tal manera que esos proyectos puedan salir adelante, porque va a ser muy complejo y no le quedará otra al Gobierno que irse por el procedimiento ordinario el año entrante”, manifestó.