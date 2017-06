Aerocivil advirtió que huracanes dificultarán operaciones aéreas durante puentes festivos

Foto RCN Radio

La Aeronáutica Civil hizo un llamado a los viajeros programados para los próximos puentes festivos para que prevengan cualquier inconveniente en las operaciones aéreas, por cuenta de la temporada de huracanes que iniciará desde el próximo domingo y se extenderá durante 10 días.

Alfredo Bocanegra, director de esta entidad, señaló que las principales afectaciones se darán en la Costa Atlántica y en la zona insular de San Andrés, sobre las cuales ya se desplegaron operativos especiales para evitar graves afectaciones en el transporte de los viajeros.

“No estamos hablando de que vayan a tener cancelaciones, sencillamente se generarán algunos retrasos en los cuales pedimos a la comunidad que estoy en permanente contacto con las aerolíneas con el fin de saber el estado de su vuelo y así se pueda programar mejor”, dijo el funcionario.

Bocanegra aprovechó para enviarle un mensaje a los maestros y funcionarios del gobierno que se encuentran protestando en Bogotá para que no continúen con las afectaciones a la movilidad sobre la Calle 26, las cuales terminan generando retrasos en el aeropuerto ElDorado.

“según los reglamentos internacionales los aeropuertos son puntos estratégicos para la atención de emergencias, razón por la que estamos pidiendo a la gente que protesta que no sigan bloqueando los accesos a ElDorado, ya que Dios no lo quiera se presenta una emergencia aquí y no tenemos cómo evacuar a la gente”, dijo Bocanegra.

La temporada de huracanes que fue advertida por la aeronáutica civil iniciará entre este domingo y el lunes festivo y se extenderá hasta el próximo puente, por lo cual están pidiendo a la gente que tenga paciencia y estar en contacto permanente con la entidad y así evite perder sus vuelos.