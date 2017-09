Aerocivil modificaría temporalmente su reglamento para permitir pilotos extranjeros por paro en Avianca

Pilotos de Avianca. Foto: RCN Radio

La Aeronáutica Civil anunció que estudia la expedición de un reglamento transitorio con el fin de autorizar la llegada de pilotos extranjeros a nuestro país y de esta manera mitigar las afectaciones por el paro que afecta a la aerolínea Avianca. (Lea también: Avianca podrá despedir a pilotos sindicalistas si se declara la huelga ilegal: experto)

Así lo confirmó el coronel Edgar Sánchez, director (e) de esta entidad, quien señaló que esto lo permite el Código de Comercio, teniendo en cuenta que la industria aeronáutica enfrenta una contingencia por la falta de pilotos.

“Es necesario tener en cuenta que no tenemos un reglamento definido para estos casos, por eso estamos analizando, se recibió la solicitud de Avianca y no sería algo permanente, no estamos hablando siquiera de tres meses”, dijo el oficial Sánchez.

Según la Aerocivil, durante los 10 días que lleva el paro de pilotos, Avianca ha cancelado 2.200 vuelos y se han visto afectados más de 196 mil viajeros. Aunque resaltó que no encontraron por ahora cobros excesivos con los tiquetes.

“Debemos tener en cuenta que el valor de los tiquetes en Colombia se regula por ley de oferta y demanda, es decir que no se tiene un techo o un piso, sin embargo al revisar constatamos que no se han violado los topes históricos”, dijo el coronel Sánchez.

La Aerocivil que espera tener lista la reglamentación transitoria lo más pronto posible, destacó que es necesario esperar a ver cómo se desarrolla proceso entre los pilotos y Avianca en el tribunal de arbitramento que debería empezar la próxima semana.