El agarrón entre el fiscal Néstor Humberto Martínez y Claudia López

Fotos: Colprensa

El debate de la ley estatutaria de la Jurisdicción especial para la Paz se desdibujó debido a un durísimo agarrón que se presentó entre el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la senadora Claudia López, luego de que la congresista lo acusara de estar al servicio de Cambio Radical y de Germán Vargas Lleras.

Durante la sesión y de forma airada, el fiscal Martínez afirmó de manera categórica que no se dejará amarrar las manos y que no es cierto que la entidad esté al servicio de un sector político. (Lea también: La Fiscalía está capturando a quien no está con Vargas Lleras: Claudia López)

“Es absolutamente irresponsable, sin límites desde el punto de vista de la responsabilidad democrática hacer esos señalamientos. Ni más faltaba que nos traten de amarrar las manos señora senadora, no va a ocurrir con el fiscal general de la Nación”, dijo alzando la voz el fiscal.

“La Fiscalía no es apéndice de ningún directorio político, ni reconozco ninguna jefatura política. Mis fiscales no ejercen actividades judiciales con criterios ideológicos”, manifestó de forma contundente.

Claudia López replicó. Advirtió que Néstor Humberto Martínez nombró a Gustavo Moreno como fiscal Anticorrupción para pagar favores políticos. (Lea también: Gobierno logra acuerdo con el fiscal general para sacar adelante la JEP)

“También ponía usted las manos en el fuego por el fiscal Moreno y lo nombró porque era la cuota perfecta con la que le pagaba su elección Bustos, que fue el jefe de su elección y además, amigo de Germán Vargas Lleras”, indicó.

El fiscal volvió a tomar la palabra para decir: “ninguno de los nombres que usted ha mencionado me los recomendó el señor Bustos, que le quede claro. Y yo no lo dije, lo dijo la vicefiscal general de la Nación”, manifestó.

“Esas son las falacias que vive construyendo en sus trinos, arropada en el ambiente de impunidad que usted cree que le va a perdurar toda la vida”, dijo el fiscal. (Le puede interesar: Rifirrafe entre Petro y el gobernador de Antioquia en Twitter)

“No me amenace”, se le escucha decir en el fondo a Claudia López.

La sesión se convirtió en un ring de pelea, tanto que los presidentes de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, Roosevelt Rodríguez y Carlos Correa, tuvieron que reordenar el debate y hacer advertencias.

“Me toca aplicar el reglamento y quitarle el uso de la palabra, no están permitidas las intervenciones si no se refieren específicamente al temario que está en discusión”, manifestó el presidente Rodríguez.

Como Cambio Radical también fue mencionado en el debate, el representante Rodrigo Lara respondió advirtiendo que en los Verdes también ha habido corrupción.

“Hablar de la situación del alcalde de Magangué, que es militante cercano a Gustavo Petro, es supremamente hábil para tapar lo que está ocurriendo con el gobernador de Nariño, que aquí en Bogotá se sabe muy bien cómo funcionaba su microempresa corrupta”, manifestó.

El enfrentamiento no pudo continuar porque varias mociones de orden acogidas por la mesa directiva, permitieron continuar la votación de la ley estatutaria de la JEP.