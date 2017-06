El agua lluvia le hace “competencia” al acueducto de Quibdó

Foto archivo Contraloría

Por: Carolay Morales

El Gobierno está preocupado porque el agua lluvia le está haciendo “competencia” al recién instalado acueducto de Quibdó. Casi la mitad de los están conectados al sistema se niega a dejar de utilizar la lluvia para sus quehaceres diarios.

“El acueducto tiene competencia natural que se llama el agua lluvia”, afirma Lady Ospina, directora del programa del Viceministerio de Agua, del Ministerio de Vivienda.

La funcionaria le contó a RCN Radio que “ha sido difícil el trabajo social” con los chocoanos que no se sienten familiarizados con la nueva infraestructura en sus vidas.

El 80% de Quibdó tiene conectado el servicio de agua potable, pero solo el 40% lo usa, según Ospina.

“Los argumentos de quienes no lo usan están desde: ¿cómo voy a pagar si la de arriba es gratis? o ¡toda la vida he tomado agua lluvia y no me ha pasado nada!”, narra directora del programa del Viceministerio de Agua.

Explica además que el trabajo social lo hacen yendo de casa en casa, comunicando a las familias la importancia de usar el agua potable para preparar los alimentos, lavarse los dientes, las manos y que el agua lluvia la pueden seguir utilizando para el baño, lavar la ropa, entre otros usos.

Chocó es uno de los departamentos donde más llueve y en su capital llueve en promedio diez veces más que en Bogotá, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El Gobierno ha invertido en el acueducto de Quibdó 94.142 millones de pesos, adicional hay $156.000 millones para el acueducto y alcantarillado en por lo menos diez municipios del departamento: Atrato, Bahía Solano, Bajo Baudó, Carmen de Atrato, Juradó, Lloró, Nuquí, Quibdó, Rio Quito y Tadó.