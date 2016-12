Por ahora, Fiscalía descarta imputación a hermanos de Rafael Uribe por muerte de Yuliana Samboní

Francisco Uribe Noguera, hermano de Rafael, presunto asesino de Yuliana Andrea Samboní / foto RCN Radio

La Fiscalía 121 de la Unidad de Vida descartó, por el momento, solicitar orden de captura y de imputación de cargos para Francisco y Catalina Uribe Noguera por la muerte de Yuliana Samboní.

Lo anterior por los interrogatorios que se adelantaron el pasado 9 de diciembre a los dos hermanos, quienes explicaron a la Fiscalía lo ocurrido el pasado 4 de diciembre, cuando presuntamente su hermano Rafael Uribe Noguera raptó, abusó y le causó la muerte a la niña de 7 años.

Fuentes de la Fiscalía aclararon que no es cierta la existencia de órdenes de captura a los hermanos Uribe Noguera, y que hasta tanto no se finalice el análisis de la información sobre las versiones entregadas por los dos hermanos, no se van a adelantar otras diligencias.