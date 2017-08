Aida Avella se mostró de acuerdo con medidas de Venezuela pero en contra de la represión

Foto: Colprensa

La presidenta de la Unión Patriótica y líder social , Aida Avella, en diálogo con RCN Radio indicó que está de acuerdo con las medidas que viene tomando el gobierno Venezolano, en lo concerniente a la constituyente pero aseguró que no es partidaria de los procesos de represión.

Abella afirmó que “a mí me parece que lo que se está dando en Venezuela es el desarrollo de toda una política continental, es decir, todavía muchos países creen que son dueños de los nuestros, por eso soy enemiga de las intervenciones en nuestro país y de las intervenciones en otros países”.

La líder social aseguró que considera que cada país es autónomo y capaz de definir o decidir sobre sus propios problemas sin presiones y sin intervenciones que hieren la autonomía de los pueblos.

Frente a las recientes retenciones por parte del gobierno venezolano a Leopoldo López y Antonio Ledezma, Aida Abella indició que no esta de acuerdo con la represión que también vivió la Unión Patriótica en Colombia.

“No me gustan las represiones, por supuesto, por qué hemos sido víctimas hasta más no querer, nos chuzaron los teléfonos, nos asesinaron, a veces yo creo que se ven las cosas que hacen los otros países pero no se ve lo que se hizo en Colombia, aquí no se pidieron explicaciones de lo que sucedió con la UP”.

Finalmente Avella se mostró extrañada por las críticas del gobierno colombiano a la constituyente en Venezuela, cuando fue por medio de una constituyente que hoy Colombia tiene la constitución del 91.