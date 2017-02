Al abogado de las Farc le parece una “posibilidad interesante” que exministros uribistas entren a la JEP

Enrique Santiago, abogado de las Farc / Foto tomada de YouTube

El abogado de las Farc, Enrique Santiago, afirmó que desde el punto de vista teórico le parece una “posibilidad interesante” que exministros del gobierno de Álvaro Uribe, involucrados con la ‘yidispolítica’, busquen acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP)

“Es interesante para aportar a la verdad”, dijo el asesor jurídico en entrevista con RCN Radio sobre el interés de Diego Palacio, exministro de Trabajo; Sabas Pretelt, exministro del Interior, y Alberto Velásquez, exsecretario general de la Presidencia, en abrir esta puerta.

Sin embargo, Enrique Santiago no confirmó las reuniones que habría sostenido con estos exfuncionarios en las que los exministros uribistas habrían manifestado su búsqueda en llegar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para exponer sus casos.

“He hablado con muchas personas que me han pedido mi criterio jurídico, no tengo problema. Es muy positivo que todo el mundo se pueda informar, pero no voy a decir si me he reunido o no con ellos porque eso es algo que afecta situaciones jurídicas delicadas”, indicó.

No obstante, RCN Radio conoció que han sido por lo menos 6 las reuniones que han sostenido los exministros en la Escuela de Caballería, al norte de Bogotá, con los asesores de las Farc Enrique Santiago y Álvaro Leyva.

“Es interesante que estas personas quieran ofrecer una verdad detallada y exhaustiva“, insistió el abogado y destacó que esto “pone de manifiesto que es un sistema de justicia que puede acabar con la impunidad“.

Santiago aclaró que la JEP tiene competencia en hechos relacionados con el conflicto y advirtió que “si ellos han optado por la posibilidad de acogerse a este sistema es porque tienen información de que estos hechos están relacionados con el conflicto, pero si no tienen relación directa, la jurisdicción no será competente“.

En este sentido, destacó que “nadie mejor que estos señores (exfuncionarios del Gobierno Uribe) saben qué relación tuvo esto con la yidispolítica. Ellos sabrán si la reelección del presidente Uribe tenía que ver con el conflicto“.