Alberto Santofimio no se someterá a la JEP dice su abogado defensor

Alberto Santofimio / Foto Colprensa

El abogado Edgar Aguilar, defensor del ex ministro Alberto Santofimio, señaló que no han pensado en someterse a la Jurisdicción Especial de Paz, luego de otorgársele la casa por cárcel al ex ministro debido a que cumplió una parte de la pena por el magnicidio de Luis Carlos Galán.

“En este momento hemos pensado esa posibilidad pero de una vez le digo que no vamos a aceptar un delito que no hemos cometido, nosotros en este momento estamos en la Comisión Interamericana de Derechos y desafortunadamente la Corte revocó el fallo de segunda instancia Y en este momento estamos esperando la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos” señaló.

En este proceso todavía se encuentra pendiente la reparación a la familia de Luis Carlos Galán, al igual que a la familia de Santiago Cuervo, el escolta de Galán quien murió también en el mismo atentado.